Минаков: Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал результат главного боя турнира АСА 107, в котором Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом.
Минаков: Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Неожиданно то, что в одну калитку. Все ждали небольшого преимущества Саши, а его просто деклассировали. Мага показал слабые стороны Емельяненко. Они не только слабые, но и просто отсутствуют: а именно защита и борьба. Магомед молодец и отработал весь свой план на сто процентов. На лице у Саши всё было видно. Он привык драться на своей дистанции и навязывать темп, а здесь Исмаилов ему навязал свой сценарий. Емельяненко просто потерялся», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Ранее Василевский высказался о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым.

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