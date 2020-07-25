Минаков: Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко
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«Неожиданно то, что в одну калитку. Все ждали небольшого преимущества Саши, а его просто деклассировали. Мага показал слабые стороны Емельяненко. Они не только слабые, но и просто отсутствуют: а именно защита и борьба. Магомед молодец и отработал весь свой план на сто процентов. На лице у Саши всё было видно. Он привык драться на своей дистанции и навязывать темп, а здесь Исмаилов ему навязал свой сценарий. Емельяненко просто потерялся», — цитирует Минакова «Чемпионат».
Ранее Василевский высказался о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым.