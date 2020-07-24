Василевский — о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым: всё закончилось в первые 20 секунд

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский признался, что ожидал победы Магомеда Исмаилова в бою с Александром Емельяненко.

«Я так и предсказывал. Думал, конечно, что Саша посопротивляется, но Мага накидал ему мощных ударов. Бой закончился в первые 20 секунд, дальше Саша только доживал. Шансов у него не было вообще, он очень много пропускал, а Мага был заряжен. По предчувствиям, Саша мог показать что-то в ударке и отсидеться, но не сумел. Разница в весе имеет значение тогда, когда бойцы одинаковы, но здесь разница в навыках», — цитирует Василевского «Чемпионат».

В главном бою турнира АСА 107 Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в третьем раунде.

Ранее Вартанян заявил, что у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым.