Василевский — о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым: всё закончилось в первые 20 секунд

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Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский признался, что ожидал победы Магомеда Исмаилова в бою с Александром Емельяненко.
Василевский — о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым: всё закончилось в первые 20 секунд
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Я так и предсказывал. Думал, конечно, что Саша посопротивляется, но Мага накидал ему мощных ударов. Бой закончился в первые 20 секунд, дальше Саша только доживал. Шансов у него не было вообще, он очень много пропускал, а Мага был заряжен. По предчувствиям, Саша мог показать что-то в ударке и отсидеться, но не сумел. Разница в весе имеет значение тогда, когда бойцы одинаковы, но здесь разница в навыках», — цитирует Василевского «Чемпионат».

В главном бою турнира АСА 107 Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в третьем раунде.

Ранее Вартанян заявил, что у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым.

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