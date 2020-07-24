Вартанян: у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым

Короткая ссылка
Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился своими впечатлениями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.
Вартанян: у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Ожидал, что Емельяненко так раздавят. Бой это лишь задокументировал. Это избиение — не закат карьеры Емельяненко. Он всё равно сильнее большинства тяжеловесов. Просто Исмаилов неудобный для него. Емельяненко ничего не изменил в тактике, потому всё так. В ММА побеждают стили, поэтому шансов у Александра изначально не было», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко. Бой был остановлен в третьем раунде.

Ранее Пётр Ян прокомментировал победу Исмаилова над Александром Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить