Вартанян: у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился своими впечатлениями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.

«Ожидал, что Емельяненко так раздавят. Бой это лишь задокументировал. Это избиение — не закат карьеры Емельяненко. Он всё равно сильнее большинства тяжеловесов. Просто Исмаилов неудобный для него. Емельяненко ничего не изменил в тактике, потому всё так. В ММА побеждают стили, поэтому шансов у Александра изначально не было», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко. Бой был остановлен в третьем раунде.

Ранее Пётр Ян прокомментировал победу Исмаилова над Александром Емельяненко.