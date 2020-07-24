Вартанян: у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым
- РИА Новости
«Ожидал, что Емельяненко так раздавят. Бой это лишь задокументировал. Это избиение — не закат карьеры Емельяненко. Он всё равно сильнее большинства тяжеловесов. Просто Исмаилов неудобный для него. Емельяненко ничего не изменил в тактике, потому всё так. В ММА побеждают стили, поэтому шансов у Александра изначально не было», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».
Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко. Бой был остановлен в третьем раунде.
Ранее Пётр Ян прокомментировал победу Исмаилова над Александром Емельяненко.