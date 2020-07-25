Исмаилов: Александр Емельяненко недооценил мою голову
- РИА Новости
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«Почувствовал от Саши два-три удара. Когда он говорил, что у меня большая голова, он ещё ее недооценил. Она не просто большая, но ещё к тому же крепкая. Пропустил три удара и продолжал оставаться сфокусированным, делать свою работу. Я очень счастлив!» — заявил боец.
Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде боя.
Ранее Минаков заявил, что Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко.