Исмаилов: Александр Емельяненко недооценил мою голову

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своих ощущениях после попаданий Александра Емельяненко в бою на турнире АСА 107.

«Почувствовал от Саши два-три удара. Когда он говорил, что у меня большая голова, он ещё ее недооценил. Она не просто большая, но ещё к тому же крепкая. Пропустил три удара и продолжал оставаться сфокусированным, делать свою работу. Я очень счастлив!» — заявил боец.

Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде боя.

Ранее Минаков заявил, что Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко.