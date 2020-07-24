Технический нокаут в третьем раунде: Исмаилов победил Емельяненко на ACA 107
- Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
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24 июля 2020
На этом турнир ACA 107 завершён. Исмаилов сенсационно победил Емельяненко в главном поединке вечера. Мы прощаемся с вами. До скорого!
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«Всем, кого я расстроил. Всем, кто ждал моего поражения. Я намеренно расстроил вас. Я так и хотел», — добавил Исмаилов.
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«Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Познать что-то новое, попробовать себя в чём-то новом. И каждый, делая это, может пролететь над гнездом кукушки. И ничего страшного, если это произойдёт. Давно слежу за Александром — со времён PRIDE. Это особенный боец для меня, поэтом и победа особенная», — заявил Исмаилов после боя.
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Сенсационная победа Магомеда Исмаилова. Практически никто не ставил на него в преддверии этой схватки, но он удивил экспертов и взял верх. 16-я победа в карьере Лысого Хищника.
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Судья возвращает соперников в партер и буквально через несколько секунд останавливает бой. Исмаилов бросился в наступление и заставил рефери прекратить поединок. Емельяненко уже не защищался должным образом. Победа Магомеда Исмаилова.
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Судья прервал поединок и попросил доктора оценить тяжесть состояния Емельяненко. Рассечение глубокое, но судья разрешает продолжить схватку.
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Менее двух минут до конца. Тяжелейшие удары локтями пропускает Емельяненко. Все попытки встать на ноги заканчиваются неудачей.
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В целом этот поединок напоминает бой между Емельяненко и Тони Джонсоном. Но тогда у россиянина были положительные моменты, когда он доминировал в стойке. Сейчас их нет.
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Исмаилов продолжает царствовать на земле. Спокойно меняет позиции, не даёт Емельяненко подняться и регулярно осыпает его ударами, большинство из которых не только точные, но и сильные.
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Емельяненко прессингует Исмаилова, но вновь пропускает проход в ноги. Магомед великолепен в борьбе сегодня. Он сразу оказывается в положении сбоку и проводит удары коленом по корпусу.
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