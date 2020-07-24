Технический нокаут в третьем раунде: Исмаилов победил Емельяненко на ACA 107

В Сочи завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 107. В главном поединке вечера Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко. Схватка завершилась техническим нокаутом в третьем раунде. Исмаилов выиграл 16-й бой в карьере и продлил беспроигрышную серию до 11 схваток. RT вёл текстовую трансляцию поединка.

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов

РИА Новости

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