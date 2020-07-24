Исмаилов о Минееве: если человек оскорбил меня на публике, то я буду решать вопросы на глазах у всех

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Боец ММА Магомед Исмаилов, который 24 июля подерётся в Сочи с Александром Емельяненко, вспомнил своё противостояние с Владимиром Минеевым.
Исмаилов о Минееве: если человек оскорбил меня на публике, то я буду решать вопросы на глазах у всех
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«Если человек оскорбил меня на публике, то я буду решать вопросы на глазах у всех. Нет, я не буду целенаправленно искать обидчика, но как только появится возможность, сделаю это. Именно подобное произошло с Минеевым. И поэтому мне не интересен реванш с ним. Если мне завтра предложат подраться с Владимиром, я не соглашусь. Честно, даже говорить о нём не очень хочется. Во второй раз это может закончиться не просто потасовкой в Турции», — сказал Исмаилов в интервью RT.

Ранее Исмаилов высказался о критике со стороны Емельяненко-младшего.

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