Исмаилов о критике Емельяненко-младшего: все мы грешны

Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал критику в свой адрес от Александра Емельяненко, с которым он встретится 24 июля на турнире в Сочи.

«Все мы грешны. У каждого есть проблемы. Разница в том, что кто-то является публичным человеком и не может скрыть это от окружающих. Каждый способен вспомнить моменты, когда был неправ. Важно лишь то, какие мы сейчас, стали ли мы лучше», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Он также призвал болельщиков сосредоточиться на самой схватке и не уделять слишком много внимания тому, что происходит за пределами октагона.

«В данном случае люди должны следить за самим противостоянием, а не за тем, кто кому нагрубил. Не хочу заниматься подобным ради денег или привлечения внимания. Оскорблять семью — не моё, никогда не приду к этому. Мне кажется, здесь и так достаточно интриг. Как только прозвенит гонг, все поймут, что тут не пахнет дружбой», — констатировал спортсмен.

Ранее Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Конора Макгрегора.