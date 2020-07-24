Исмаилов о критике Емельяненко-младшего: все мы грешны

Короткая ссылка
Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал критику в свой адрес от Александра Емельяненко, с которым он встретится 24 июля на турнире в Сочи.
Исмаилов о критике Емельяненко-младшего: все мы грешны
  • АГН «Москва»

«Все мы грешны. У каждого есть проблемы. Разница в том, что кто-то является публичным человеком и не может скрыть это от окружающих. Каждый способен вспомнить моменты, когда был неправ. Важно лишь то, какие мы сейчас, стали ли мы лучше», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Он также призвал болельщиков сосредоточиться на самой схватке и не уделять слишком много внимания тому, что происходит за пределами октагона.

«В данном случае люди должны следить за самим противостоянием, а не за тем, кто кому нагрубил. Не хочу заниматься подобным ради денег или привлечения внимания. Оскорблять семью — не моё, никогда не приду к этому. Мне кажется, здесь и так достаточно интриг. Как только прозвенит гонг, все поймут, что тут не пахнет дружбой», — констатировал спортсмен.

Ранее Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Конора Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить