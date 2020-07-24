Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Макгрегора

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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, что общего у него и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Макгрегора
  • АГН «Москва»

«Сходство с Макгрегором? В желании раскручивать поединки — да. Мы хотим создать ажиотаж вокруг мероприятия, сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Но мы с Макгрегором во многом отличаемся. Возможно, Конор — хороший парень, но он ничем не брезговал, добиваясь своих целей. Для него главное — шоу, пусть оно построено и на оскорблениях. Но я иного мнения», — рассказал Магомедов RT.

Он также объяснил, что считает «шоу».

«Когда ты создал интерес вокруг противостояния, но при этом никого не оскорбил и не обидел. Не затронул семью», — пояснил российский боец.

Ранее Исмаилов рассказал, ассоциирует ли он себя с Тайсоном из-за значительной разницы в габаритах с Емельяненко.

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