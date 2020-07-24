Исмаилов о сравнении с Тайсоном: больше нравится ассоциировать себя с Али

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, ассоциирует ли он себя с легендарным боксёром Майком Тайсоном из-за значительной разницы в габаритах со своим следующим соперником Александром Емельяненко.

«Были моменты, когда я говорил: «Посмотрите на Тайсона. Работа корпусом, ногами — всё, дело в шляпе». Но мне больше нравится ассоциировать себя с другим человеком. Правда, он не был таким маленьким. Мухаммед Али», — рассказал Исмаилов RT.

Он отметил, что намерен следовать легендарной фразе Али: «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела»

«Быть быстрым, точным, стратегически подготовленным, умным. У меня есть два этажа, если что-то не получится на верхнем… Хотя не будем об этом. Всё сложится», — добавил боец.

Ранее он рассказал, каким ему видится исход поединка с Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.