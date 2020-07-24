Исмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, каким ему видится исход поединка с соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

«Как я представляю бой? Как я выигрываю. Сейчас всё очень отчётливо: дёрнул сюда, ушёл сюда, ударил отсюда. Судья поднял мою руку, я ушёл. Победа нокаутом? Да, почему-то Емельяненко падает. Хотя я готов и побороться, и побоксировать», — рассказал Исмаилов RT.

Он отметил, что в октагоне всё может пойти по совершенно другому сценарию.

«Но очень хотелось бы, чтобы по окончании боя люди сказали: «Вот это была жарища». Чтобы дуэль затмила весь тот треш-ток, все те шутки и разговоры, что были в последние несколько месяцев», — добавил боец.

Ранее Исмаилов объяснил, почему не смог набрать 103 кг к бою с Емельяненко.