Исмаилов объяснил, почему не смог набрать 103 кг к бою с Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, почему ему не удалось достигнуть веса 103 кг, который он назвал оптимальным для поединка с соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

«Бывало, что в межсезонье мой вес достигал отметки 105 кг, но в последнее время старался весить не более 95. Честно, думал, что спокойно смогу управляться с сотней, но недобрал. Лето, жара, духота, аппетит не тот. В такое время года теряешь очень много воды. Если бы не пандемия, всё шло бы по плану», — рассказал Исмаилов RT.

Он отметил, что его не беспокоит значительная разница в весе.

«Даже когда на улице сталкивался с более габаритными ребятами, никогда не допускал, что что-то способно мне помешать. Когда я преследую какую-то цель, хочу что-то доказать, подобное не имеет значения. Да, Емельяненко будет потяжелее, но ведь я тоже сейчас массивнее, чем обычно», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи.