Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, вес Емельяненко составил 117,1 кг, тогда как Исмаилов оказался более чем на 20 кг легче — 94,6 кг.
Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.
Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко.