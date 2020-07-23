Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем в Сочи

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире ACA 107 в Сочи.

Как сообщает ТАСС, вес Емельяненко составил 117,1 кг, тогда как Исмаилов оказался более чем на 20 кг легче — 94,6 кг.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко.