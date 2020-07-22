Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.

«Вес у меня примерно 97 кг. Это обычный мой вес между боями. Конечно, и устаёшь быстрее, и реакция чуть медленнее. Но это ничего», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Исмаилов.