Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
  • © instagram.com/maga_isma

«Вес у меня примерно 97 кг. Это обычный мой вес между боями. Конечно, и устаёшь быстрее, и реакция чуть медленнее. Но это ничего», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107. 

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Исмаилов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить