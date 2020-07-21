Гаджиев назвал фаворита боя Александр Емельяненко — Исмаилов

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Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев дал свой прогноз на поединок между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Магомедом Исмаиловым.
Гаджиев назвал фаворита боя Александр Емельяненко — Исмаилов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Исмаилов точно сможет достать Емельяненко. Саша, как известно, не очень хорошо защищается. Но хватит ли этого для победы — большой вопрос. Для меня фаворитом является Емельяненко с незначительным перевесом. Но я бы не стал недооценивать Магомеда и его умение подраться в стойке. Я не удивлюсь, если Мага выиграет. Считаю, у них равные шансы, но с небольшим перевесом для меня фаворит Емельяненко. Исмаилов может нокаутировать Сашу руками, потому что он левша», — сказал Гаджиев Sport24.

Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи.

Ранее Минаков выразил мнение, что аудитории будет интересен его бой с Александром Емельяненко.

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