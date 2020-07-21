Минаков считает, что аудитории будет интересен его бой с Александром Емельяненко

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что его бой с Александром Емельяненко был бы интересен широкой публике.
Минаков считает, что аудитории будет интересен его бой с Александром Емельяненко
  • © Всероссийская федерация самбо

«Все давно задаются вопросом: сколько ещё Саша Емельяненко будет бить штангистов и легковесов, когда у него будет конкурентный бой в тяжёлом весе? У меня тоже есть такой вопрос. У Саши есть как минимум два россиянина, с которыми его поединок будет интересен аудитории: Харитонов и Минаков. Наша тройка могла бы провести интересные бои, потенциально интерес к ним будет. Думаю, что менеджерам, промоутерам и руководителям организаций есть над чем поработать», — цитирует Минакова «Чемпионат».

В следующем бою Емельяненко встретится с представителем средней весовой категории Магомедом Исмаиловым.

Ранее Минаков заявил, что бой Исмаилова с Емельяненко будет интереснее поединка Саши с Кокляевым.

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