Минаков: бой Исмаилова с Емельяненко будет интереснее поединка Саши с Кокляевым

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что тяжеловеса Александра Емельяненко преждевременно называть явным фаворитом встречи с представителем среднего веса Магомедом Исмаиловым.
Минаков: бой Исмаилова с Емельяненко будет интереснее поединка Саши с Кокляевым
  • РИА Новости

«Бой Исмаилова с Емельяненко будет интереснее поединка Саши с Кокляевым в любом случае. Там никакой конкуренции не ожидалось, а здесь два хороших спортсмена, пускай и из разных весовых категорий. Будет интересно посмотреть. Не думаю, что всё так однозначно. Исмаилов может тактически грамотно подойти к бою, перевести Емельяненко в партер. Магомед может отлично бороться и контролировать, а у Саши это слабая сторона. С другой стороны, к Емельяненко надо суметь подойти. Саша очень хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию, и у него очень сильные и хлёсткие удары», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.

Ранее Шлеменко дал свой прогноз на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым.

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