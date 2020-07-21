Шлеменко дал свой прогноз на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что в бою Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов оба спортсмена имеют равные шансы на успех.

«Исмаилов и Емельяненко — всё ещё бойцы. Тот же Исмаилов: блогер не блогер, но он сам себя раскрутил и дерётся в одном из крупных боёв. Его много кто знает, все следят за его карьерой. Емельяненко под стать ему. Шансы в этом бою — 50 на 50. Бой короткий, и тяжело говорить, особенно если касаться выносливости бойцов. Если говорить о досрочном завершении боя — то Емельяненко. Если по решению судей — Исмаилов», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Также боец добавил, что подобные поединки способствуют популяризации ММА в России.

«Такие бои положительно влияют на популяризацию MMA в стране. Трансляцию, скорее всего, сделают платной, потому если не делать такие бои, то какой смысл платных трансляций? Надо привлекать раскрученных и высокооплачиваемых бойцов. Тем более если организация хочет зарабатывать. Платить, конечно, нужно не всем, не все заслуживают высоких гонораров, но если вы делаете реальные и интересные поединки, они будут хорошим показателем для российского pay-per-view», — добавил Шлеменко.

Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи.

Ранее сообщалось, что поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без зрителей.