Поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без зрителей
- РИА Новости
«Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 состоится в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали всё возможное, чтобы провести это мероприятие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие болельщиков на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края из-за продления режима повышенной готовности до 3 августа», — говорится в заявлении организаторов.
Бой Емельяненко — Исмаилов состоится 24 июля в Сочи.
Ранее Александр Емельяненко оценил шансы Исмаилова на победу в предстоящем бою.