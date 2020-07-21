Поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без зрителей

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Турнир промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА 107), в главном событии которого пройдёт бой между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, пройдёт без зрителей.
Поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без зрителей
  • РИА Новости

«Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 состоится в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали всё возможное, чтобы провести это мероприятие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие болельщиков на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края из-за продления режима повышенной готовности до 3 августа», — говорится в заявлении организаторов.

Бой Емельяненко — Исмаилов состоится 24 июля в Сочи.

Ранее Александр Емельяненко оценил шансы Исмаилова на победу в предстоящем бою.

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