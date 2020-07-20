Александр Емельненко оценил шансы Исмаилова на победу в предстоящем бою
- РИА Новости
«Сильных сторон у Исмаилова я не вижу. У него одни только слабые стороны. Он слаб абсолютно во всём. Мага просто бросается в ноги издалека и переводит в партер. Я же никогда не устраиваю шоу. Как любой боец, стараюсь завершить поединок досрочно. Шоу от меня никакого не ждите. Я собираюсь много бить и отправить его спать. Много раз бывало, когда боец, уступающий оппоненту во всём, выбрасывает руку коряво и она чётко ложится именно в те места, которые отправляют в нокаут. Но у Исмаилова один шанс из ста это сделать», — приводит слова бойца «Всё про спорт».
Поединок Емельяненко с Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
Ранее Александр Емельяненко опубликовал пост в соцсетях, посвящённый жене.