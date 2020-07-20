Александр Емельяненко опубликовал пост в соцсетях, посвящённый жене

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый его жене.

«Самый тяжёлый груз, который мы тащим, — это мысли в нашей голове! Люблю свою жену, и эти чувства взаимны!» — написал Емельяненко в своём Instagram.

При этом многие пользователи удивились публикации спортсмена, так как нигде официально не было объявлено, что он женился.

До этого 38-летний боец дважды был в браке. От первого брака у него есть дочь Полина, которая родилась в 2007 году и проживает с матерью.

Ранее Емельяненко предложил владельцу «Спартака» Леониду Федуну и гендиректору «Зенита» Александру Медведеву встретиться на ринге.