Александр Емельяненко опубликовал пост в соцсетях, посвящённый жене
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Самый тяжёлый груз, который мы тащим, — это мысли в нашей голове! Люблю свою жену, и эти чувства взаимны!» — написал Емельяненко в своём Instagram.
При этом многие пользователи удивились публикации спортсмена, так как нигде официально не было объявлено, что он женился.
До этого 38-летний боец дважды был в браке. От первого брака у него есть дочь Полина, которая родилась в 2007 году и проживает с матерью.
Ранее Емельяненко предложил владельцу «Спартака» Леониду Федуну и гендиректору «Зенита» Александру Медведеву встретиться на ринге.