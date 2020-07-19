Александр Емельяненко предложил Федуну и Медведеву встретиться на ринге

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Когда я жил в Санкт-Петербурге, дружил со многими игроками «Зенита». А после переезда в Москву был на матче «Спартака». Правда, уже не помню, с кем он играл. Оба клуба титулованы, так что встреча будет захватывающей», — цитирует спортсмена «Всё про спорт».

Он также поделился мнением по поводу высказываний в прессе владельца «Спартака» Леонида Федуна и гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

«Предлагаю им не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге. Либо, чтобы ещё больше захватить внимание зрителя, пусть выставят по одному футболисту от команды», — сказал Емельяненко.

По его мнению, зрителям был бы интересен бой между форвардом сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой и защитником московского коллектива Георгием Джикией.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.