Коробков: Александр Емельяненко дрался вообще без желания бороться

Боец смешанных единоборств Михаил Коробков оценил победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.

«Такой исход был вполне ожидаем, Саша в принципе расхотел бороться. Он занимается одним боксом: высокая стойка, никакой защиты, тейкдаунов, абсолютное бездействие в партере. Исмаилов был быстрее. Емельяненко 30 секунд руками помахал — и всё. Он обленился и не хочет бороться. Но смысл продолжать выступления в ММА есть. Если он хочет побеждать, подход надо менять. Для тяжеловеса он не старый и всё может. Александр находится в прекрасной физической форме. Саша напропускал тяжёлых ударов, но не выключился и особо не поплыл. Надеялся на удачу, но почти не пытался встать из партера. Дрался вообще без желания бороться», — заявил Коробков интернет-изданию Vseprosport.ru.

Александр Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде боя.

Ранее Минаков заявил, что Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко.