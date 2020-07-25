Абсолютное доминирование: Исмаилов нокаутировал Емельяненко на ACA 107

Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко в главном бою турнира ACA 107, который завершился в Сочи. Уроженец Нижнего Тагила превосходил своего оппонента на протяжении всех трёх раундов, а за 1 минуту 35 секунд до гонга взял верх техническим нокаутом. После Исмаилов сказал, что на протяжении долгого времени следил за Емельяненко, и признался, что этот триумф для него особенный. Чем запомнился самый ожидаемый поединок 2020 года в российском ММА — в материале RT.

Один из крупнейших российских ММА-промоушенов Absolute Championship Akhmat (ACA) провёл второй турнир после снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В рамках мероприятия состоялось десять боёв, в главном из которых встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Схватка продлилась три раунда и завершилась сенсационной победой Исмаилова.

Сразу после официального анонса поединок между Емельяненко и Исмаиловым был назван одним из самых ожидаемых в российском ММА в 2020 году. Звёздный статус бойцов вкупе с интригующим противостоянием представителей разных весовых категорий сразу привлёк внимание публики и обеспечили серьёзный ажиотаж вокруг дуэли. Не секрет, что руководство ACA делало огромную ставку на шоу с участием Александра и Магомеда. Для него была зарезервирована «ВТБ Арена» в Москве, на которой ещё в ноябре свой очередной турнир провёл UFC. Но все планы спутал коронавирус. Мероприятие было перенесено с апреля на июль и прошло не в столице, а в Сочи. При этом из-за ограничений на трибуны не были допущены болельщики.

Также по теме Технический нокаут в третьем раунде: Исмаилов победил Емельяненко на ACA 107 В Сочи завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 107. В главном поединке вечера Магомед Исмаилов одержал победу над Александром...

Однако это практически не сказалось на уровне ажиотажа вокруг дуэли, чему поспособствовали и сами атлеты. Даже в режиме самоизоляции они продолжали активно подогревать интерес к будущей битве, регулярно устраивая обмен колкостями в социальных сетях. При этом Емельяненко успевал не только готовиться к сражению с Исмаиловым, но и искать новых оппонентов. Ещё весной появились слухи о его встрече с Владимиром Минеевым, а летом — о долгожданном реванше с Сергеем Харитоновым.

Одна из главных интриг боя состояла в том, сможет ли натуральный средневес Исмаилов соперничать с тяжеловесом в лице Емельяненко. В смешанных единоборствах далеко не все бойцы оказываются настолько смелыми, чтобы попробовать свои силы в смежном дивизионе. А переходы на две категории выше — большая редкость. В 2016 году подобное совершил Конор Макгрегор, когда подрался с Диасом в полусреднем весе, но тот опыт вряд ли можно назвать удачным. Правда, впоследствии ирландец выглядел значительно лучше. Сначала он взял реванш у Диаза, а четыре года спустя нокаутировал Дональда Серроне.

Что касается перехода из среднего в тяжёлый вес, то можно вспомнить Дэна Хендерсона. За свою карьеру легендарный боец успел попробовать силы в трёх самых престижных дивизионах и везде смотрелся довольно впечатляюще. Отечественные поклонники ММА наверняка помнят его встречу с Фёдором Емельяненко в 2011 году. Американец с трудом перешагнул нижнюю планку категории, но неожиданно нокаутировал Последнего Императора.

Дебют схватки между Емельяненко и Исмаиловым получился насыщенным. Магомед немного отошёл ближе к клетке, но уже спустя несколько секунд бросился вперёд и отметился серией точных попаданий. Емельяненко был не готов к такой прыткости визави, вследствие чего почти все боковые бывшего средневеса пришлись точно в цель. Ошеломлённый Александр попятился и тут же обнаружил себя на земле. Специалист по вольной борьбе провёл тейкдаун и сходу оказался в доминирующей позиции сверху.

Ранее Емельяненко уже неоднократно уступал из-за проблем в партере. Именно это стало причиной его поражения от Джеффа Монсона, а также ничейного результата в битве с Тони Джонсоном — младшим. Россиянин регулярно пропускал проходы в ноги, но находил в себе силы подниматься. А вспышки активности в стойке помогли ему не проиграть. Однако на этот раз об этом не шло и речи. Исмаилов доминировал на земле, бомбардируя корпус и голову Емельяненко кулаками, локтями и коленями.

Уже в концовке первого раунда многим могло показаться, что дуэль завершена. Исмаилов встал на ноги и ещё несколько раз нащупал челюсть лежащего на спине визави. Подобной техникой он напомнил Фёдора Емельяненко и чуть было не отправил соперника в нокаут. Александр уже перестал защищаться, но его спас гонг. Правда, у него открылось рассечение над глазом, что сильно осложнило его положение.

Казалось, что в начале второго раунда Емельяненко пойдёт вперёд и постарается реабилитироваться за фиаско в первом, но этого не произошло. Исмаилов вновь несколько раз попал в стойке, после чего прошёл в ноги. Александр отчаянно «вязал» руки Магомеду, а в один момент попытался выйти на кимуру, но оппонент пресёк всё эти попытки. Сам Исмаилов продолжал безжалостно бить ветерана PRIDE в партере и не давал тому возможности прийти в себя.

В перерыве между раундами Исмаилов выглядел довольно уставшим, что могло вселить надежду в поклонников Емельяненко. Но уже на первых секундах он вновь перевёл противника на землю и практически лишил того шансов на успех. Александр не мог ничего противопоставить в борьбе и оказался под градом ударов. Впоследствии его лицо оказалось залито кровью, что заставило судью временно приостановить дуэль и пригласить в клетку врача. Тот оценил состояние ветерана и не нашёл причин для остановки поединка.

Однако спустя меньше минуты повод для прекращения схватки увидел сам рефери. Емельяненко практически перестал защищать себя и пропускал одно мощное попадание за другим. Судья прервал избиение и присудил Исмаилову победу техническим нокаутом.

Таким образом, Магомед переиграл Александра как в стойке, так и в партере и одержал 16-ю победу в карьере, продлив беспроигрышную серию до 11 боёв. В последний раз он уступал Ксавье Фупа-Покаму в 2014 году, с тех пор выиграл десять раз, а ещё одну схватку свёл вничью. Емельяненко в восьмой раз проиграл, причём каждый раз это происходило досрочно. Пять раз — нокаутом, трижды — сдачей.

После официального оглашения результатов Исмаилов пытался подойти к Емельяненко и что-то сказать ему, но судья не позволил этого сделать. Получив же слово, он поделился радостью от успеха и выразил уважение оппоненту.

«Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Познать что-то новое, попробовать себя в чём-то новом. И делая это, каждый может пролететь над гнездом кукушки. И ничего страшного, если это произойдёт. Давно слежу за Александром — со времён PRIDE. Это особенный боец для меня, поэтому и победа особенная. Всем, кого я расстроил. Всем, кто ждал моего поражения. Я намеренно расстроил вас. Я так и хотел», — заявил Исмаилов.