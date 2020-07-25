Исмаилов заявил, что согласен на реванш с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи заявил, что не против повторного поединка.
Исмаилов заявил, что согласен на реванш с Александром Емельяненко
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«По-моему, я вообще никогда не ронял 117-килограммовых людей. Это первый такой случай. Больше не хочу драться в тяжах, если честно. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Но Саша сказал, что мы можем провести реванш. Я сказал: «Если ты пожелаешь, пусть это случится», — заявил боец.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде боя.

Ранее Исмаилов заявил, что Александр Емельяненко недооценил его голову.

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