Исмаилов заявил, что согласен на реванш с Александром Емельяненко
- РИА Новости
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«По-моему, я вообще никогда не ронял 117-килограммовых людей. Это первый такой случай. Больше не хочу драться в тяжах, если честно. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Но Саша сказал, что мы можем провести реванш. Я сказал: «Если ты пожелаешь, пусть это случится», — заявил боец.
Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде боя.
Ранее Исмаилов заявил, что Александр Емельяненко недооценил его голову.