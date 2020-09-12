Харитонов заявил о намерении продолжить карьеру в профессиональном боксе

Российский боец ММА Сергей Харитонов, дебютировавший в профессиональном боксе победой над Дэнни Уильямсом, прокомментировал своё выступление.

40-летний тяжеловес одолел 47-летнего оппонента нокаутом во втором раунде.

«Надеюсь, вечер вам понравился. Хотел выиграть нормальным нокаутом, планировали это сделать в пятом-шестом раунде — таков был тактический план. Уильямс старше меня на семь лет, я выходил драться до конца, но хотел биться с уважением. Будем планировать следующие поединки по правилам бокса. Сейчас хочу отдохнуть и прийти в себя», — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин пожелал соотечественнику удачи в бою.