Харитонов заявил о намерении продолжить карьеру в профессиональном боксе

Короткая ссылка
Российский боец ММА Сергей Харитонов, дебютировавший в профессиональном боксе победой над Дэнни Уильямсом, прокомментировал своё выступление.
Харитонов заявил о намерении продолжить карьеру в профессиональном боксе
  • РИА Новости

40-летний тяжеловес одолел 47-летнего оппонента нокаутом во втором раунде.

«Надеюсь, вечер вам понравился. Хотел выиграть нормальным нокаутом, планировали это сделать в пятом-шестом раунде — таков был тактический план. Уильямс старше меня на семь лет, я выходил драться до конца, но хотел биться с уважением. Будем планировать следующие поединки по правилам бокса. Сейчас хочу отдохнуть и прийти в себя», — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин пожелал соотечественнику удачи в бою.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить