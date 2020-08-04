«Прыгнул выше головы»: Яценко о победе Исмаилова над Емельяненко, «аппетитах» Харитонова и сложностях с организацией шоу

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Сергей Стариков
Александр Емельяненко легкомысленно отнёсся к Магомеду Исмаилову, а тот готовился к этому бою как к главному в жизни. Об этом в интервью RT заявил президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко. Функционер рассказал, рассматривает ли лига возможность проведения реванша, ответил, существовал ли риск отмены турнира ACA 107, а также признался, планирует ли устроить схватку между Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Глава промоушена также ответил на критику по поводу завышенных цен на трансляции турниров и объяснил, почему стоимость одного шоу российской организации равняется плате за месячную подписку на UFC Fight Pass.
«Прыгнул выше головы»: Яценко о победе Исмаилова над Емельяненко, «аппетитах» Харитонова и сложностях с организацией шоу
  • Бойцы ACA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, президент ACA Алексей Яценко
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

— В июле ACA провёл два турнира, которые в России стали первыми после снятия ограничений. Возникли ли проблемы с организацией?

— Конечно, были определённые сложности ввиду сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса. Например, в вопросе согласования формата мероприятий — со зрителями или без. Но сейчас все перестраховываются, поэтому мы относимся к этому с пониманием. Хорошо, что всё получилось.

— С чем конкретно были трудности?

— На самом деле, иногда мы создавали сложности сами себе. Утвердили протокол безопасности для проведения соревнований. Требования в нём во многом были строже тех, что применяются на местах. Но мы решили неукоснительно следовать ему во что бы то ни стало.

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— Как проходила процедура тестирования на COVID-19?

— Согласно протоколу ACA, бойцов, секундантов и весь персонал тестировали по прибытии в отель и до выезда на мероприятие. Кроме того, они проходили ежедневный скрининг.

— Каковы инструкции Роспотребнадзора на тот случай, если один из бойцов окажется инфицированным?

— До того момента, как все участники не пройдут тестирование, заселение в отель не происходит. В том случае, если у кого-либо выявляется коронавирус, мы сажаем его на карантин в отдельной квартире. Он будет оставаться там до проведения более углублённого исследования и находиться под надзором.

— Как поступает ACA, если диагноз подтверждается?

— Зависит от состояния. Если оно удовлетворительное, то человек останется в этой квартире на карантине и будет получать необходимую медицинскую помощь. При ухудшении будет организован его перевод в стационар.

— Что происходит с гонораром бойца, если он заболел коронавирусом и вынужден сняться с соревнований?

— Если спортсмен не может выступить на шоу, то бой не состоится, а деньги ему не будут выплачены. Тем не менее ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

— В июне вы сообщали, что турнир ACA 106 должен был пройти в Краснодаре. С чем был связан перенос в Сочи?

— Мы посчитали, что будет менее затратно провести несколько шоу в одном городе. К этому моменту уже было принято решение перенести ACA 107 из Москвы в Сочи, поэтому впоследствии туда переехал и 106-й турнир. Это позволило нам немного сэкономить.

— Насколько известно, с организацией ACA 107 также не всё было просто...

— Не сказал бы, что были сложности. Мы хотели устроить турнир со зрителями и до конца отстаивали эту идею. Но в конечном счёте было принято решение провести мероприятие в виде телевизионного шоу. Эпидемиологическая обстановка не позволила добиться желаемого.

— Изначально у ACA и администрации Краснодарского края были какие-либо договорённости относительно проведения мероприятия?

— Было понимание, что мы сможем устроить шоу с болельщиками. На руках было письмо Роспотребнадзора, в котором содержались определённые рекомендации о допустимом количестве человек на трибунах. Но сейчас этого мало. Последнее слово за администрацией того или иного субъекта РФ.

ACA рассматривает возможность проведения турниров в Краснодарском крае в 2020 году?

— Пока не думали об этом. Нравится нам или нет, но сейчас все вынуждены учитывать эпидемиологическую обстановку, которая складывается в том или ином регионе. Следим за теми из них, в которых хотим устроить шоу в будущем.

— Есть надежда, что скоро появится возможность приглашать фанатов на трибуны?

— Сейчас практически в каждом из интересующих нас регионов обещают ослабить ограничения, но процесс затягивается.

— Касаемо ACA 107, не думали, что в другом месте будет больше шансов обеспечить допуск фанатов?

— Легче не было бы ни в одном другом регионе. Сделали ставку на Сочи, потому что местный Роспотребнадзор дал нам надежду своими рекомендациями. В ходе переговоров у нас возникла устная договорённость с Министерством спорта Краснодарского края, в ведении которого находятся спортивные арены города Сочи.

— Что пошло не так?

— Когда наши представители поехали заключать договор, руководство дворца спорта «Большой» отказалось подписывать его, ссылаясь на Минспорта региона.

— В Москве проводили матчи по футболу в присутствии зрителей. Почему не пустить людей на турнир по смешанным единоборствам?

— Это немного разные мероприятия. Соревнования по футболу проходят на открытом воздухе и поддерживаются на государственном уровне. При этом ни по одному другому виду спорта турниры не были возобновлены. Насколько я знаю, шли разговоры о рестарте первенства по баскетболу, но было решено начать новый сезон в сентябре.

— Существовал ли риск отмены ACA 107?

— Нет.

— На пресс-конференции в июне вы объявляли, что все ближайшие шоу ACA будут доступны к просмотру исключительно по платной системе (PPV). Это решение было продиктовано убытками из-за пандемии?

— В первую очередь это связано со стратегическими планами, согласно которым до конца 2020 года ACA будет показывать турниры исключительно по системе pay-per-view. Таким образом мы хотим увеличить не только аудиторию фанатов, но и количество людей, которые готовы платить за просмотр. Безусловно, отказ от трансляции шоу в прямом эфире по общедоступному телевидению можно считать рискованным шагом. Но если не пробовать, то ничего не изменится. Что касается убытков, то этот момент достаточно спорный.

— В социальных сетях ACA много критиковали за высокую цену на трансляции. Не думаете, что 400 рублей за турнир — слишком много для российской организации?

— Когда просчитывают цену любого товара, смотрят на себестоимость, затраты, вложенные в его создание. На основании этого делаются выводы, при каких показателях выпуск данного изделия будет оправданным. Так же и у нас. Когда мы выходим на рынок, то видим, что определённые вещи продаются хорошо, а другие — плохо. Но производитель смотрит лишь на то, получает он пользу или нет. В первом случае он продолжает двигаться в том же направлении, во втором — производит определённые изменения.

— Но не стоит ли ACA учитывать просьбы болельщиков? В соцсетях многие пользователи говорили, что в нынешних условиях правильнее будет снизить цену хотя бы до 200 рублей.

— В этом вопросе привык полагаться на мнение специалистов. У нас есть маркетологи, которые просчитывают цену товара, но мнение фанатов также будет учитываться. Понимаю, что в России некоторые организации могут продавать свой продукт и за два рубля. Потому что на своём рынке, в США, они реализуют его по гораздо более высокой цене.

— Стало быть, в условных США вы бы тоже варьировали цену?

— Безусловно. Завоевав свой рынок, мы могли бы выйти на иностранные и там уже действовать в схожей манере. Но, возвращаясь к нашим реалиям, никого же не удивляет цена 400 рублей за билет в кинотеатр? Сейчас уже многие выходят на платную модель потребления развлекательного контента. Взять, например, онлайн-кинотеатры. Тогда почему подобные эмоции вызывает такая цена за просмотр турнира ACA?

— Возможно, по той причине, что в России месячная подписка на UFC Fight Pass стоит столько же, сколько одно шоу ACA.

— Пусть так. Вы не считаете, что в данной ситуации стоит поддержать отечественного производителя, а не его американских коллег? Хотелось бы, чтобы все недовольные нашими ценами почитатели пожелали нам успехов и развития, чтобы в будущем мы могли продавать наши шоу дешевле.

— Говоря о поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, не считаете, что пандемия коронавируса серьёзно ударила по ажиотажу вокруг него?

— Не думаю. Просто у людей появилось много насущных проблем. Пандемия заставила их больше думать о собственном здоровье и благополучии своих близких.

— В преддверии боя у многих складывалось впечатление, что Емельяненко и Исмаилов находились в хороших отношениях. Не думали, что ажиотаж был бы выше, если бы между ними была вражда?

— Возможно. Но в таком случае противостояние проходило бы в очень напряжённой атмосфере. У обоих ребят очень большая аудитория, и им было бы очень трудно донести до всех, что оскорбления — всего лишь бизнес. Нашлись бы горячие головы, которые стали бы вести провокационные действия в интернете. В итоге всё выросло бы в нечто большее. Я не сторонник подобной грязи.

— Вы называли Емельяненко фаворитом дуэли. Как оцените её исход?

— Понимал, что Исмаилов способен выиграть, переводя Емельяненко в партер. Но был удивлён, что он сумел на равных конкурировать в стойке.

— Преимущество Исмаилова в боксе стало следствием его прогресса или проблем Емельяненко?

— Во-первых, Александр очень легкомысленно отнёсся к Магомеду. Во-вторых, Исмаилов готовился к этой дуэли как к самому великому противостоянию в своей жизни. Поэтому он прыгнул выше головы, выложился на все 100%.

— По окончании битвы Емельяненко выразил мнение, что судье стоило обращать внимание на пассивное ведение боя со стороны Исмаилова и поднимать спортсменов на ноги. Согласны?

— Нет. Магомед постоянно работал, доминировал, не «залёживал» оппонента.

— Исмаилов сказал, что Емельяненко предложил ему провести реванш. Руководство ACA рассматривает такой вариант?

— Пока не обсуждали это. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли — о грядущих шоу. Кроме того, не считаю, что этот бой будет уместен раньше весны 2021 года. Каждый из спортсменов должен провести по одной-две схватки с другими оппонентами. В этом случае появится повод для реванша.

— Брат Исмаилова Рамазан предположил, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения, когда говорил это. Учитывая кадры из аэропорта, не думаете, что это так?

— Чтобы говорить подобные вещи, необходимо находиться рядом с человеком, хотя бы посмотреть ему в глаза. Для меня запись с телефона — это не подтверждение. Всем известно, что Александр — романтик. Он сам это сказал: «Выпил, подрался — в тюрьму». Возможно, был именно этот случай, но в отсутствие фактов не могу утверждать что-либо.

— Не думаете, что это поражение может спровоцировать если не конец карьеры, то как минимум длительный перерыв в карьере Емельяненко?

— Нет. В одном из интервью Александр сказал, что по его репутации уже ничто и никогда не ударит. Согласен с ним. Вряд ли неудача в сражении с Магомедом навредит ему. Думаю, она даже не скажется на его будущих гонорарах. Емельяненко нужно оценивать не как великого бойца, а как значимую, интересную и актуальную фигуру. На мой взгляд, на его статусе не скажутся даже три-четыре фиаско подряд.

— Почему?

— Он представляет интерес для публики не только как боец, но как человек, за которым интересно наблюдать. С одной стороны, его поведение во многом традиционно для нашей страны. Но если брать во внимание его фамилию, он ведёт себя нестандартно.

— Как сейчас обстоит ситуация с контрактами Емельяненко и Исмаилова?

— У Магомеда остался ещё один поединок по контракту с ACA. С Александром ещё не говорили о будущем.

— Недавно Емельяненко вновь устроил заочную перепалку с Сергеем Харитоновым и даже бросил ему вызов. Как вы отреагировали на это?

— Их конфликт тянется очень давно — ещё с того момента, как они бились друг с другом в PRIDE. Время от времени он вспыхивает, потом затихает. Лично я отношусь к этому абсолютно спокойно. На мой взгляд, они уже сказали друг другу всё что могли. Теперь вопрос лишь в том, когда они подерутся. Думаю, эта битва была бы хорошим событием для российского ММА.

— Насколько реально устроить поединок между Емельяненко и Харитоновым в ближайшее время?

— Не сомневаюсь в намерениях Александра провести эту схватку. У нас были предварительные переговоры и с ним лично, и с представителями противоположного лагеря. Но я сомневаюсь, что Сергей заинтересован в этом бое.

— Почему?

— Если бы Харитонов хотел подраться, то уже сделал бы это. Его изначальные требования по гонорару выросли в пять раз. Думаю, ни один российский промоушен не решится организовать это сражение на условиях Сергея.

— На что Харитонов надеется, выдвигая такие требования?

— Видимо, что найдётся какой-то супербогатый поклонник смешанных единоборств, который выделит достаточно денег для данного боя. Но профессиональному промоушену нецелесообразно проводить поединок при таких исходных данных.

— Емельяненко называл желаемый гонорар за битву с Харитоновым?

— Нет. О деньгах говорил исключительно Сергей.

— Правда ли, что в последний раз Харитонов требовал $1 млн за схватку с Емельяненко?

— Лично мне такую цифру никто не озвучивал. Но через третьих лиц до меня доходили слухи, что он хочет именно эту сумму.

ACA не готов столько платить Харитонову?

— У нас есть хорошая служба матчмейкеров, специалистов, которым мы доверяем. Мы уверены, что нам не стоит платить такие деньги не то что одному бойцу, а за весь поединок в целом.

— Какую сумму ACA готов заплатить Харитонову?

— Разумную. Выше, чем гонорар Сергея в Bellator.

ACA готов рассмотреть возможность проведения поединка между Емельяненко и Харитоновым в 2020 году?

— С одной стороны, считаю, что Александру не помешало бы одержать пару побед в преддверии этой дуэли. С другой, между ними существует давняя вражда, поэтому бой был бы интересен зрителям уже в конце 2020-го. И тот факт, что Емельяненко уступил Исмаилову, не говорит о том, что он бы проиграл и Харитонову.

— На данный момент что более приоритетно для ACA — реванш Исмаилова с Емельяненко или сражение Емельяненко с Харитоновым?

— На мой взгляд, схватка Емельяненко с Харитоновым будет более востребована фанатами.

— Не могу не спросить про Петра Яна, который в июле стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Как оцените этот успех?

— Ян ещё не достиг своего пика, но я знал, что он победит Алдо. В дуэли с Генри Сехудо ему было бы значительно сложнее. В этом случае я бы сомневался в результате.

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— Что ждёт Яна в будущем?

— Уверен, что он отстоит свой титул, и не один раз. Главное — продолжать прогрессировать, чтобы оказаться готовым к встрече с Сехудо. Думаю, американец всё же вернётся. Вопрос лишь в том, когда это состоится. Верю, что Пётр является продолжателем традиций Фёдора Емельяненко и сможет на протяжении десяти лет находиться на вершине в легчайшем весе. Мне бы этого очень хотелось.

— Ян прославился в ACB — организации, из которой впоследствии и образовался ACA. Насколько для вас важно, что бывший боец промоушена добился таких успехов?

— Ян не просто бывший боец промоушена, а его экс-чемпион. Он прославился здесь, сделал себе имя и ушёл непобеждённым.

— А как же поражение от Магомеда Магомедова?

— Не оспариваю решение судей, но считаю, что тогда Ян не проиграл. В тот момент я не был сотрудником ACA — у меня был свой промоушен, а за этим турниром я наблюдал в качестве зрителя. Думаю, Пётр был более достоин победы. Но схватка была очень равной, и судьи приняли такое решение.

— Уже сейчас Яна начинают сравнивать с Нурмагомедовым…

— Немного преждевременно.

— Безусловно. Но, если вспомнить, своей популярностью Нурмагомедов во многом обязан победе над Макгрегором. Для Яна триумф в битве с Сехудо будет иметь такое же значение?

— Нет. Сам по себе Сехудо — не такая фигура, как Макгрегор. Это касается как влияния на индустрию, так и популярности. Конора раскрутили таким образом, что в самых разных странах мира он является олицетворением мужского ММА. Генри — просто чемпион. Да, серьёзный парень, победил Мышонка (Деметриуса Джонсона. — RT), ушёл на высокой ноте. Но я считаю, что сам Пётр достаточно привлекает к себе внимание. В нём есть что-то особенное, у него будет большая аудитория поклонников.

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