Александр Емельяненко о бое с Исмаиловым: он обречён

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что у соотечественника Магомеда Исмаилова нет шансов на победу в поединке с ним.
Александр Емельяненко о бое с Исмаиловым: он обречён
  • РИА Новости

«Хочу обратить ваше внимание. Многие слушают, но не слышат. Почему Магомед Исмаилов мне проиграет? Во-первых, потому, что он открыто об этом заявляет. Что он выходит не драться и побеждать, а чтобы сделать шоу. Он выходит показать красивый бой, но выходит на ринг не за победой», — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Он также отметил, что Исмалов признавался, что просто попытается испытать удачу не в своей весовой категории.

«Он обречён заранее, до боя, на поражение. Маленький с большой башкой. Будешь бить — не промахнёшься», — добавил Емельяненко.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира ACA 107, который состоится 24 июля в Сочи.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко рассказал о своём отношении к UFC.

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