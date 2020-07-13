Александр Емельяненко: я пересмотрел свои взгляды и готов драться с российскими бойцами

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его поединок с Магомедом Исмаиловым может поспособствовать развитию данного вида спорта в стране.

«Наступили такие времена, что иностранцы не могут приехать. И теперь есть возможность развивать наши ММА. Надо драться у себя, а не популяризировать американский продукт. Я пересмотрел свои взгляды и готов драться с российскими бойцами», — заявил Емельяненко на пресс-конференции.

Поединок состоится 24 июля в Сочи в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat АСА 107.

Ранее Исмаилов рассказал, пугают ли его габариты Емельяненко.