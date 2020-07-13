Исмаилов заявил, что спарринговался с бойцами выше Александра Емельяненко

Российский боец средней весовой категории Магомед Исмаилов рассказал о своей подготовке к поединку с тяжеловесом Александром Емельяненко.

«У меня спарринг-партнёры были выше. Борьбу не проверял, а в стойке были выше. У Саши быстрые руки, я это понимаю. Мы же делаем историю. Что делал Фёдор Емельяненко? Побеждал на территории противника. Так она и делается. Самый страшный кошмар Саши может не состояться, я могу не начать бороться», — заявил на пресс-конференции Исмаилов.

Поединок Емельяненко — Исмаилов пройдёт на турнире АСА 107 в Сочи, который состоится 24 июля.

Ранее Александр Емельяненко заявил о готовности драться с российскими бойцами.