Яценко: бой Емельяненко — Харитонов будет более востребован фанатами, чем реванш с Исмаиловым

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Президент ACA Алексей Яценко рассказал, готова ли организация рассмотреть возможность проведения поединка между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым в 2020 году.
Яценко: бой Емельяненко — Харитонов будет более востребован фанатами, чем реванш с Исмаиловым
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«С одной стороны, считаю, что Александру не помешало бы одержать пару побед в преддверии этой дуэли. С другой, между ними давняя вражда, поэтому бой был бы интересен зрителям уже в конце 2020-го. И то, что Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову, не говорит о том, что он бы проиграл и Харитонову. На мой взгляд, схватка Емельяненко с Харитоновым будет более востребована фанатами», — заявил Яценко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Харитонов хочет получить от ACA $1 млн за схватку с Емельяненко.

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