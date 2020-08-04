Харитонов хочет получить от ACA $1 млн за схватку с Емельяненко

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, сколько Сергей Харитонов требовал за поединок с Александром Емельяненко.

«Если бы Харитонов хотел подраться, то уже сделал бы это. Его изначальные требования по гонорару выросли в пять раз. Думаю, ни один российский промоушен не решится организовать это сражение на условиях Сергея», — сказал Яценко в интервью RT.

Также президент ACA прокомментировал слухи о том, что Харитонов требовал $1 млн за бой с Емельяненко.

«Лично мне такую цифру никто не озвучивал. Но через третьих лиц до меня доходили слухи, что он хочет именно эту сумму», — заключил Яценко.

Ранее он высказался о состоянии Емельяненко в аэропорту Сочи.