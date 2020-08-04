Яценко высказался о состоянии Емельяненко в аэропорту Сочи

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Президент ACA Алексей Яценко поделился мнением о видеозаписи, на которой Александр Емельяненко с трудом передвигается по аэропорту.
Яценко высказался о состоянии Емельяненко в аэропорту Сочи
  • РИА Новости

«Чтобы говорить подобные вещи, необходимо находиться рядом с человеком, хотя бы посмотреть ему в глаза. Для меня запись с телефона — это не подтверждение. Всем известно, что Александр — романтик. Он сам это сказал: «Выпил, подрался — в тюрьму». Возможно, был именно этот случай, но в отсутствие фактов не могу утверждать что-либо», — заявил Яценко в интервью RT.

Ранее он высказался о бое-реванше Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

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