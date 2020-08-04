Глава ACA высказался о бое-реванше Емельяненко с Исмаиловым

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко высказал мнение о возможности организации боя-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Пока не обсуждали это. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли — о грядущих шоу. Кроме того, не считаю, что этот бой будет уместен раньше весны 2021 года. Каждый из спортсменов должен провести по одной-две схватки с другими оппонентами. В этом случае появится повод для реванша», — рассказал Яценко RT.

Ранее он не согласился с Емельяненко по поводу судейства в бою с Исмаиловым.