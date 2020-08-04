Яценко не согласился с Емельяненко по поводу судейства в бою с Исмаиловым

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко высказал мнение об исходе поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

«Понимал, что Исмаилов способен выиграть, переводя Емельяненко в партер. Но был удивлён, что он сумел на равных конкурировать в стойке. Во-первых, Александр очень легкомысленно отнёсся к Магомеду. Во-вторых, Исмаилов готовился к этой дуэли как к самому великому противостоянию в своей жизни. Поэтому он прыгнул выше головы, выложился на все 100%», — рассказал Яценко RT.

Он отметил, что не согласен с заявлениями Емельяненко о судействе боя.

«Нет. Магомед постоянно работал, доминировал, не «залёживал» оппонента», — добавил глава ACA.

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