Глава ACA прокомментировал разницу в цене за просмотр шоу российского промоушена и UFC

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко объяснил разницу в цене за просмотр шоу российского промоушена и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Завоевав свой рынок, мы могли бы выйти на иностранные и там уже действовать в схожей манере. Но, возвращаясь к нашим реалиям, никого же не удивляет цена в 400 рублей за билет в кинотеатр? Сейчас уже многие выходят на платную модель потребления развлекательного контента. Взять, например, онлайн-кинотеатры. Тогда почему подобные эмоции вызывает такая цена за просмотр турнира ACA?» — заявил Яценко в интервью RT.

При этом глава лиги согласился с тем, что одно шоу ACA стоит столько же, сколько месячная подписка на UFC Fight Pass.

«Пусть так. Вы не считаете, что в данной ситуации стоит поддержать отечественного производителя, а не его американских коллег? Хотелось бы, чтобы все недовольные нашими ценами почитатели пожелали нам успехов и развития, чтобы в будущем мы могли продавать наши шоу дешевле», — заключил Яценко.

Ранее он не согласился с тем, что трансляции турниров ACA стоят слишком дорого.