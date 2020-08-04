Яценко не согласен, что трансляции турниров ACA стоят слишком дорого

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, почему промоушен решил показать турниры исключительно по платной системе pay-per-view (PPV).

«В первую очередь это связано со стратегическими планами, согласно которым, до конца 2020 года ACA будет показывать турниры исключительно по системе pay-per-view. Таким образом, мы хотим увеличить не только аудиторию фанатов, но и количество людей, которые готовы платить за просмотр. Безусловно, отказ от трансляции шоу в прямом эфире по общедоступному телевидению можно считать рискованным шагом. Но если не пробовать, то ничего не изменится. Что касается убытков, то этот момент достаточно спорный», — заявил Яценко в интервью RT.

При этом он также не согласился с критикой со стороны фанатов, что плата в 400 рублей за трансляцию турнира ACA является завышенной.

«Когда просчитывают цену любого товара, смотрят на себестоимость, затраты, вложенные в его создание. На основании этого делаются выводы, при каких показателях выпуск данного изделия будет оправданным. Так же и у нас. Когда мы выходим на рынок, то видим, что определённые вещи продаются хорошо, а другие — плохо. Но производитель смотрит лишь на то, получает он пользу или нет. В первом случае он продолжает двигаться в том же направлении, во втором — производит определённые изменения», — сказал Яценко.

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