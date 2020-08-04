Яценко рассказал о требованиях Роспотребнадзора по отношению к заболевшим бойцам

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Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко рассказал, какие требования предписал Роспотребнадзор по отношению к бойцам, у которых тесты на COVID-19 дали положительный результат.
Яценко рассказал о требованиях Роспотребнадзора по отношению к заболевшим бойцам
  • РИА Новости

«До того момента, пока все участники не пройдут тестирование, заселение в отель не происходит. В том случае, если у кого-либо выявляется коронавирус, мы сажаем его на карантин в отдельной квартире. Он будет оставаться там до проведения более углублённого исследования и находиться под надзором», — рассказал Яценко RT.

Он отметил, что в случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции действия ACA зависят от состояния заболевшего — он либо остаётся на карантине, где получает необходимую медицинскую помощь, либо его переводят в больничный стационар.

«Если спортсмен не может выступить на шоу, то бой не состоится, а деньги ему не будут выплачены. Тем не менее ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил глава ACA.

Ранее глава ACA рассказал о процедуре тестирования бойцов на COVID-19.

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