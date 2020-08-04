Глава ACA рассказал о процедуре тестирования бойцов на COVID-19

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко рассказал, как проходило тестирование бойцов на COVID-19 на первых турнирах организации после пандемии.

«Конечно, были определённые сложности ввиду сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса. Например, в вопросе согласования формата мероприятий, со зрителями или без. Но сейчас все перестраховываются, поэтому мы относимся к этому с пониманием. Но хорошо, что всё получилось. На самом деле, иногда мы создавали сложности сами себе. Утвердили протокол безопасности для проведения соревнований. Требования в нём во многом были строже тех, что применяются на местах. Но мы решили неукоснительно следовать ему во что бы то ни стало», — заявил Яценко в беседе с RT.

Он также рассказал, как именно проходило тестирование участников турниров.

«Согласно протоколу ACA, бойцов, секундантов и весь персонал тестировали по прибытии в отель и до выезда на мероприятие. Кроме того, они проходили ежедневный скрининг», — добавил глава ACA.

Ранее сообщалось, что бой Емельяненко — Исмаилов посмотрели более 7,5 млн человек.