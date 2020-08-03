Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрело более 7,5 млн человек

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Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который состоялся на турнире ACA 107 в Сочи, посмотрело более 7,5 млн человек.
Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрело более 7,5 млн человек
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ACA, общее число зрителей достигло 7 644 066.

В поединке, прошедшем 24 июля, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Исмаилов назвал условие для реванша с Минеевым.

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