Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрело более 7,5 млн человек

Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который состоялся на турнире ACA 107 в Сочи, посмотрело более 7,5 млн человек.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ACA, общее число зрителей достигло 7 644 066. В поединке, прошедшем 24 июля, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Ранее Исмаилов назвал условие для реванша с Минеевым.