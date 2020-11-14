Бойца ММА Харитонова избили в Москве
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды Харитонова, спортсмен был госпитализирован с сотрясением мозга.
Отмечается, что причиной произошедшего послужил бытовой конфликт.
Другие подробности инцидента не уточняются.
В послужном списке 40-летнего Харитонова — 32 победы и восемь поражений в профессиональной карьере в ММА.
Свой предыдущий бой Харитонов провёл 7 ноября, нокаутировав британца Оли Томпсона в рамках турнира Parus FC, прошедшего в Дубае.
Ранее было опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном.