Бойца ММА Харитонова избили в Москве

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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов был избит в Москве.
Бойца ММА Харитонова избили в Москве
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды Харитонова, спортсмен был госпитализирован с сотрясением мозга.

Отмечается, что причиной произошедшего послужил бытовой конфликт.

Другие подробности инцидента не уточняются.

В послужном списке 40-летнего Харитонова — 32 победы и восемь поражений в профессиональной карьере в ММА. 

Свой предыдущий бой Харитонов провёл 7 ноября, нокаутировав британца Оли Томпсона в рамках турнира Parus FC, прошедшего в Дубае.

Ранее было опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном.

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