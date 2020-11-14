Бойца ММА Харитонова избили в Москве

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов был избит в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды Харитонова, спортсмен был госпитализирован с сотрясением мозга.

Отмечается, что причиной произошедшего послужил бытовой конфликт.

Другие подробности инцидента не уточняются.

В послужном списке 40-летнего Харитонова — 32 победы и восемь поражений в профессиональной карьере в ММА.

Свой предыдущий бой Харитонов провёл 7 ноября, нокаутировав британца Оли Томпсона в рамках турнира Parus FC, прошедшего в Дубае.

Ранее было опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном.