Опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном

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В сети появилось видео победного нокаута российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в бою с британцем Оли Томпсоном на турнире Parus FC в Дубае.
Опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном
  • РИА Новости

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте промоушена.

Для Харитонова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. 

Ранее сообщалось, что Харитонов нокаутировал самого сильного человека Британии 2006 года на турнире Parus FC.

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