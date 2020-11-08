Опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном
В сети появилось видео победного нокаута российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в бою с британцем Оли Томпсоном на турнире Parus FC в Дубае.
- РИА Новости
Ролик опубликован в Instagram-аккаунте промоушена.
Для Харитонова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях.
Ранее сообщалось, что Харитонов нокаутировал самого сильного человека Британии 2006 года на турнире Parus FC.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»