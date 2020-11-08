Опубликовано видео нокаута Харитонова в бою с Томпсоном

В сети появилось видео победного нокаута российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в бою с британцем Оли Томпсоном на турнире Parus FC в Дубае.

РИА Новости

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте промоушена. Для Харитонова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. Ранее сообщалось, что Харитонов нокаутировал самого сильного человека Британии 2006 года на турнире Parus FC. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PaRus Fight Championship MMA (@parus_mma) 7 Ноя 2020 в 11:00 PST