Источник назвал вероятную причину драки Харитонова с Яндиевым

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Потасовка между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым могла вспыхнуть на фоне денежного долга.
Источник назвал вероятную причину драки Харитонова с Яндиевым
  • © Пресс-служба Сергея Харитонова

«Потасовка началась после того, как Яндиеву напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову. Размер суммы не сообщается», — отмечает Telegram-канал Baza.

Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября после мероприятия в «Лужниках». 38-летний Яндиев не выступает с 2018 года из-за травм, а 40-летний Харитонов является действующим бойцом.

Ранее сообщалось, что у Харитонова серьёзно повреждён глаз в результате потасовки с Яндиевым.

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