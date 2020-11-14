Источник назвал вероятную причину драки Харитонова с Яндиевым
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«Потасовка началась после того, как Яндиеву напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову. Размер суммы не сообщается», — отмечает Telegram-канал Baza.
Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября после мероприятия в «Лужниках». 38-летний Яндиев не выступает с 2018 года из-за травм, а 40-летний Харитонов является действующим бойцом.
Ранее сообщалось, что у Харитонова серьёзно повреждён глаз в результате потасовки с Яндиевым.