Источник назвал вероятную причину драки Харитонова с Яндиевым

Потасовка между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым могла вспыхнуть на фоне денежного долга.

«Потасовка началась после того, как Яндиеву напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову. Размер суммы не сообщается», — отмечает Telegram-канал Baza.

Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября после мероприятия в «Лужниках». 38-летний Яндиев не выступает с 2018 года из-за травм, а 40-летний Харитонов является действующим бойцом.

Ранее сообщалось, что у Харитонова серьёзно повреждён глаз в результате потасовки с Яндиевым.