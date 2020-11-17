Уголовные дела, планы на операцию за границей и возможный бой: что обсуждают после нападения Яндиева на Харитонова

Бывшему борцу UFC Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении травм Сергею Харитонову. Об этом сообщила член ОНК Ева Меркачева, которая посетила Яндиева в ИВС. Пострадавший находится в больнице и планирует уехать за границу, чтобы сделать операцию. За два дня, прошедшие после драки, Яндиев опроверг информацию о том, что во время нападения пользовался кастетом, а Харитонов — об оскорблении обидчика перед инцидентом.

Нападение бывшего борца UFC Адама Яндиева на Сергея Харитонова продолжает оставаться главной темой российского ММА. За прошедшие после драки два дня стало известно, что зачинщик конфликта был задержан, однако вскоре его отпустили под подписку о невыезде. Пострадавший же намерен покинуть Россию, чтобы продолжить лечение за рубежом. Яндиев успел лишь коротко прокомментировать инцидент, а на его сторону встал бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, которого Харитонов обвинил во лжи.

Информация о задержании Яндиева появилась спустя сутки после того, как стало известно о драке с Харитоновым в «Лужниках». Источник ТАСС сообщил, что борец был задержан на 48 часов и отправлен в изолятор временного содержания до избрания дальнейшей меры пресечения. Против него возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

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В столичной полиции подтвердили, что Яндиев был задержан. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Москве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, с ним обращаются хорошо.

«Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте», — сказала она.

О том, что Яндиев был вооружён кастетом, рассказывал ещё один пострадавший от его рук спортсмен Руслан Абдо. Однако сам нападавший это отрицает. Пока что борец UFC не давал развёрнутых комментариев по поводу драки, но применение оружия во время драки он успел опровергнуть.

«Чуть позже выйдет видео, там я расскажу всю правду, как всё было. Его уже записали, оно выйдет. Был ли у меня кастет? Сами подумайте. На эти руки посмотрите. Там всё видно. Когда говорят, что был кастет, нужно детально всё рассмотреть. Можно увидеть, был ли он», — сказал Яндиев «Рен ТВ».

Харитонов же продолжает оставаться в одной из московских больниц. Ожидается, что он пробудет под присмотром столичных врачей как минимум до 20 ноября, после чего сможет продолжить лечение в другом месте. У 40-летнего спортсмена диагностировано сотрясение мозга и перелом носа со смещением. Харитонову требуется операция, однако он решил не ложиться под нож сразу, а обратиться чуть позже к зарубежным хирургам.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно — определится позднее, после выписки», — сказал источник ТАСС из окружения бойца.

Сам Харитонов старается не унывать в связи с произошедшим нападением. В понедельник борец Bellator показал болельщикам своё лицо и заверил, что уже через шесть месяцев постарается вернуться на ринг.

«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и т.д. Я никогда не падаю духом и иду только вперёд. Уверен, что основные мои победы ещё впереди. Выбыл на неизвестное время, но уверен, что всё заживёт, и хотя бы через полгода смогу вернуться! Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья, только вперёд!», — написал Харитонов в Instagram.

Многие борцы смешанных единоборств встали на сторону Харитонова в возникшем конфликте, но и Яндиев не остался без поддержки. За него заступился бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Носов. По его словам, Яндиев оказал Харитонову несколько дружеских услуг, а после того, как его стали обвинять в невозврате долга, захотел получить извинения.

«Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты в бизнес-классе. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсоры куда-то исчезли. Они остались друзьями. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше». По версии Харитонова, то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев — мерзавец, не отдаёт долг. Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться», — приводит слова Носова «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего дзюдоиста, во время встречи во дворце спорта «Лужники» Яндиев только хотел, чтобы Харитонов принёс извинения, так как сам он не признавал, что находится в долгу у 40-летнего борца. Носов утверждает, в ответ на просьбу Харитонов грубо оскорбил Яндиева. Это и стало причиной нападения.

Пострадавший же не согласился с такой версией событий. Он обвинил Носова во лжи и заявил, что не оскорблял Яндиева, а лишь напомнил ему о долге, накопленном за последнее время.

«Слова Носова — это всё вранье! Была только фраза от Яндиева: «Я тебе денег должен?» В ответ сказал ему: «Да, ты мне денег должен». И он мне: «На том свете они тебе не понадобятся», — после этого ударил меня. Вот и всё, никого я ни в коем случае не посылал. Я не тот человек, который будет просто так кого-то посылать. Так что, про слова об извинениях — это тоже враньё. Если бы он меня попросил извиниться, то я бы спросил: «За что?» Извиниться должен он, если на то пошло. Носов так говорит, потому что они с самого детства вместе и тренировались в одном зале. Они друзья, Носов хочет защитить его», — сказал Харитонов Sport24.

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Конфликт Харитонова и Яндиева мог бы стать благодатной почвой для их совместного поединка уже по правилам ММА, когда один из них выздоровеет, а уголовное преследование в отношении другого завершится. Однако промоутер Камил Гаджиев не верит в то, что такой бой состоится, так как их взаимоотношения уже слишком испорчены в связи с последними событиями.

«Если честно, я в перспективу этого боя вообще не верю. Реально я не представляю такой бой по куче причин. Наверное, всё слишком далеко зашло. Между ними сейчас уже какой-то разговор на уровне правоохранителей идет. Мне кажется, что ту грань, когда можно обсуждать возможный поединок, когда идет трэштокинг или конфликт, эти двое уже перешли», — заявил президент Fight Nights Global «Спорт-Экспрессу».