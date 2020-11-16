Друг Яндиева: Адам давал Харитонову машины, оплачивал штрафы и покупал ему билеты бизнес-класса

Бронзовый призёр Олимпиады-2004, бывший депутат Государственной думы и друг Адама Яндиева Дмитрий Носов прокомментировал драку экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с представителем Bellator Сергеем Харитоновым.

«Версия конфликта здесь очень простая. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-класса. Харитонов приглашал его в Таиланд, они вместе готовились, были какие-то спонсоры. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу намного больше». По версии Харитонова — то, что он помогал, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел. А Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдаёт долг. Причём сумма везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев не мог такого простить и просто просил извиниться. Я за правду. Для меня неприятно, что если какой-то конфликт между русским и человеком другой национальности, то в глазах общества русский всегда прав. Истинная причина в том, что Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Каждый решает сам для себя, как наказывать за такое действие. Я считаю, он не совсем правильно поступил, за что и должен понести наказание. Это очень печально, потому что у человека четверо детей, жена. Что будет с ними — наверное, главный вопрос», — цитирует Носова «Спорт-Экспресс».

Двое российских бойцов устроили потасовку вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице.

Ранее Харитонов заявил, что долг Яндиева составляет больше 2 млн рублей.