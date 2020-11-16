Харитонов заявил, что долг Яндиева составляет больше 2 млн рублей

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, уточнил сумму долга бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который его избил.
Харитонов заявил, что долг Яндиева составляет больше 2 млн рублей
  • РИА Новости

«Да, вся это ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не 2 млн, а гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен. Он и моему знакомому должен», — цитирует Харитонова ТАСС.

13 ноября в Москве Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова, неожиданно нанеся несколько ударов. У 40-летнего бойца диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию. Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям.

Ранее сообщалось, что избивший Харитонова Яндиев был задержан на 48 часов.

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