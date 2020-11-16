Источник: избивший Харитонова Яндиев задержан на 48 часов

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан на 48 часов и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС) до избрания ему меры пресечения по делу о драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве.
Источник: избивший Харитонова Яндиев задержан на 48 часов
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возбуждённое против Яндиева дело было переквалифицировано на более тяжкую статью, и он был задержан как подозреваемый и отправлен в изолятор.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ.

Ранее глава Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал потасовку между Яндиевым и Харитоновым.

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