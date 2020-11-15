Гаджиев — о драке Яндиева с Харитоновым: эта ситуация находится за пределами спорта

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал потасовку бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева и представителя Bellator Сергея Харитонова.
Гаджиев — о драке Яндиева с Харитоновым: эта ситуация находится за пределами спорта
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«Я соглашусь с теми, кто говорит, что это плохо. Можно как угодно относиться к Харитонову и Яндиеву. Но когда эти люди друг с другом дерутся и это становится достоянием общественности — это не очень хорошо. Тем более ММА лишний раз в негативном контексте воспринимается. Если же говорить про уличную драку, то всегда надо быть наготове. Последствия налицо. Это уличная драка, надо быть всегда наготове. Все разговоры про то, что кто-то был готов, бил исподтишка — это в пользу бедных. Эта ситуация за пределами спорта находится. Это чисто улица. Они вышли разговаривать и сами перешли в плоскость, где отвечают лишь сами за себя», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».

Потасовка между бойцами случилась вечером 13 ноября в Москве. В результате инцидента 38-летний Харитонов оказался в больнице.

Ранее Тактаров прокомментировал конфликт Яндиева и Харитонова.

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