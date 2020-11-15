Тактаров прокомментировал конфликт Яндиева и Харитонова

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал потасовку между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Я вообще не удивлён этим событием. Яндиев больной на голову из-за коронавируса. Как я понимаю, правда в этой ситуации на стороне Харитонова. Но всё равно не понимаю, как можно было столько одолжить денег, когда так хорошо знаешь человека», — цитирует Тактарова Sport24.

Вечером 13 ноября произошла потасовка между Яндиевым и Харитоновым, в результате которой последний оказался в больнице. Конфликт вспыхнул на фоне денежного долга.

Ранее сообщалось, как развивается история с нападением на Харитонова.