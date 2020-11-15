Тактаров прокомментировал конфликт Яндиева и Харитонова

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал потасовку между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
Тактаров прокомментировал конфликт Яндиева и Харитонова
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я вообще не удивлён этим событием. Яндиев больной на голову из-за коронавируса. Как я понимаю, правда в этой ситуации на стороне Харитонова. Но всё равно не понимаю, как можно было столько одолжить денег, когда так хорошо знаешь человека», — цитирует Тактарова Sport24.

Вечером 13 ноября произошла потасовка между Яндиевым и Харитоновым, в результате которой последний оказался в больнице. Конфликт вспыхнул на фоне денежного долга.

Ранее сообщалось, как развивается история с нападением на Харитонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить