Уголовные дела, заявление Яндиева и консилиум врачей: как развивается история с нападением на Харитонова

Правоохранители возбудили два уголовных дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) в отношении третьего участника драки, в которой пострадали российский боец Сергей Харитонов и его друг Руслан Абдо. Согласно данным СМИ, нападавшим был другой боец MMA Адам Яндиев. Об этом заявил и сам Харитонов. По его словам, причиной конфликта стал крупный денежный долг, который Яндиев не хотел возвращать. Сейчас Харитонов находится в больнице. В свою очередь, Яндиев пообещал вскоре прокомментировать ситуацию.

«Он ответил что-то вроде: «На том свете тебе деньги не понадобятся»

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении «32-летнего мужчины», сообщили в ГУ МВД России по Москве. Речь идёт об участнике драки во дворце спорта «Лужники», в ходе которой пострадали боец MMA Сергей Харитонов и его друг Руслан Абдо.

«Между тремя гражданами произошла драка, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел. По результатам проведённой проверки... возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», — говорится в заявлении ведомства.

По данным СМИ, нападавшим был экс-боец UFC Адам Яндиев. Об этом рассказал и сам Харитонов, который, несмотря на полученные травмы, прокомментировал произошедшее. В своём аккаунте в Instagram он выложил видеозапись потасовки и обратился к профессиональным спортсменам с просьбой «не применять силу за пределами спортивных залов».

«Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, ринге или на татами. А самое страшное — когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких и выгонять. Я подготовленный спортсмен, но всё равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления. Переломы, ссадины, ушибы и т. д. Учитесь на чужих ошибках», — написал Харитонов.

Чуть позже спортсмен рассказал, что причиной конфликта стал финансовый вопрос. Якобы он несколько раз одалживал Адаму Яндиеву крупные суммы, но тот не торопился возвращать деньги. Кроме того, по словам бойца Bellator, он купил жене Адама дорогостоящую сумку, а также оплатил чете Яндиевых проживание в отеле в Таиланде.

«Он меня спросил: «Я что, тебе денег должен?» Я просто сказал спокойно, что да, должен. Он ответил что-то типа: «На том свете тебе не понадобятся эти деньги». Что-то такое. Не помню, честно говоря, какое-то оскорбление, врать не буду. Я стою, как-то не ожидаю, и тут он мне бьёт справа, слева. А в левой руке... Он мне жёстко ударил, и я почувствовал, что он бил чем-то. Там он всегда с собой кастет носил. Он мне сразу рассёк в двух местах, и как раз когда бил с левой руки, он мне сломал орбитальную кость», — рассказал спортсмен в интервью журналисту Александру Лютикову.

Между тем адвокат бойца Александр Кравцов заявил, что в полиции приняли заявление спортсмена, а также опросили его. При этом юрист подчеркнул, что подзащитный не намерен идти на примирение. Состояние здоровья Харитонова юрист охарактеризовал как непростое.

«Он сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум и решают, нужно ли делать операцию. Сергей находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

По словам адвоката, заявление в полицию подал и второй фигурант драки — друг Харитонова Руслан Абдо, которого изначально также представляли бойцом ММА. Сам он пояснил, что занимался смешанными единоборствами лишь на любительском уровне. Также мужчина рассказал, что серьёзно пострадал в результате драки с Яндиевым.

«Нос сломан, ушиб челюсти, сотрясение мозга. Прошёл обследование, состояние не очень хорошее, голова болит, тошнит. Выписался из больницы, но, может, ещё обращусь. Надо всё делать по закону. Рассчитываем на то, что за свои поступки и действия он должен ответить», — приводит слова Абдо ТАСС.

Яндиев в ночь с 14 на 15 ноября также впервые прокомментировал произошедшее. В своём Instagram он пообещал в ближайшее время подробно рассказать о причинах случившегося и заодно обвинил Харитонова во лжи.

«Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. Наберитесь немного терпения. Завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения. До завтра», — сказал Яндиев.

«Я пошёл в холл и обалдел: Харитонов с разбитым лицом, Адам… все в крови барахтаются»

Высказался о произошедшем и актёр Владислав Дёмин, который утверждает, что был свидетелем конфликта и разнимал дерущихся. По его словам, Харитонов приехал в «Лужники» на час позже Яндиева, после чего они отправились поговорить в фойе. При этом Адама мужчина назвал своим старым другом и «добрейшим человеком».

«Я так понимаю, это какой-то давний конфликт, который они, видимо, вынуждены были решать, как гладиаторы, врукопашную. Это не могло случиться там. Скорее всего, это старая рана. Я всегда знал, что Адам и Сергей — хорошие друзья. Сергей помогал Адаму, Адам помогал Сергею. Вроде даже спарринг-партнёрами были, и на тренировках, насколько знаю, у них ничего такого не происходило», — цитирует Дёмина Sport24.

Актёр также рассказал, что, когда вышел в холл и «услышал возню», охрана никого к дерущимся не подпускала. Вместе с тем его возмутило, что мужчин никто и не пытался разнимать.

«Я пошёл в холл и обалдел: Харитонов с разбитым лицом, Адам... все в крови барахтаются. Сначала подумал, что есть кто-то третий и они дерутся с ним. Потом понял, что конфликт только между ними, и начал разнимать», — добавил Дёмин.

Прокомментировал ситуацию и другой известный российский боец ММА Александр Шлеменко. По его словам, о завершении конфликта говорить не приходится, и он будет разрешён либо в рамках закона, «либо как-то ещё».

«Я не знаю, что у них за проблемы, кто в них прав, а кто виноват. И не хочу выяснять. Но я за то, чтобы подобное не выходило в массы. Потому что это не цивилизованное решение ситуации, правильно? Если мы будем продолжать жить по принципу «кто сильнее, тот и прав», ничего хорошего у нас не будет», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

«По рассказам очевидцев, Яндиев напал на него со спины»

Конфликт, в котором пострадали Сергей Харитонов и Руслан Абдо, произошёл в пятницу вечером во дворце спорта «Лужники». Во время потасовки Харитонову нанесли несколько ударов в голову. Сергей пытался остановить нападавшего в борьбе, но сам оказался на полу. А за некоторое время до этого нападавший ударил Абдо. По словам последнего, в руках у того мог быть кастет.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом на Сергея... Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Харитонова, почему-то стал выяснять отношения. Потом ударил меня в нос, сломал его. Когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, Яндиев напал на него со спины, ударил кастетом в глаз. Сейчас мы все в больнице», — приводит слова Абдо сайт телеканала «РЕН ТВ».

По данным СМИ Харитонов получил сразу несколько серьёзных травм, в частности повреждение правого глаза.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение написали. Только сейчас закончили с медиками. Заключение появится позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — рассказал адвокат Александр Кравцов.

А утром в субботу в главке МВД сообщили, что по факту произошедшего начата проверка. Нападавший был задержан, но, по информации прессы, отказался давать показания и лишь получил документ, обязывающий его явиться в полицию.

40-летний Харитонов — один из самых известных российских бойцов. За свою продолжительную карьеру он провёл 38 поединков в смешанных единоборствах, в 29 их которых одержал победы (19 — нокаутом). В настоящее время Сергей выступает во втором по значимости промоушене мира Bellator. В свою очередь, Яндиев даже провёл одно противостояние в рамках UFC. В 2018-м уроженец Ингушетии в Москве уступил американцу Джордану Джонсону. Оно же стало для спортсмена последним — с тех пор в «клетку» он не выходил.