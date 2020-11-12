Несвоевременный срыв: почему отмена боя с Дос Аньосом может серьёзно навредить карьере Махачева в UFC

Для Ислама Махачева отмена поединка с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC Vegas 14 может обернуться серьёзными проблемами. Россиянин потерял возможность не только впервые возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, но и провести самый крупный бой в карьере. Одноклубника Хабиба Нурмагомедова заменил Пол Фелдер, что серьёзно осложнило перспективы Махачева. Почему очередной срыв схватки с бразильцем может затруднить поход легковеса за титулом — в материале RT.

14 ноября Ислам Махачев должен был впервые возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата и провести самый крупный поединок в своей карьере. Победа над Рафаэлем Дос Аньосом могла не только привлечь внимание к одноклубнику Хабиба Нурмагомедова, но и позволить ему попасть в топ-7 лёгкого веса. Однако российский боец был вынужден отказаться от выступления на шоу из-за инфекции, а спустя сутки стало известно, что в ближайшем будущем ему может не представиться шанса сразиться с бразильцем. Матчмейкеры UFC не стали ждать выздоровления оппонента и нашли ему замену в лице Пола Фелдера.

На первый взгляд можно предположить, что отмена поединка с Дос Аньосом не должна иметь серьёзных последствий для карьеры Махачева, ведь в смешанных единоборствах подобные ситуации — не редкость. Бойцы регулярно снимаются с боёв из-за травм, а в период пандемии одной из главных причин отмены схваток стал коронавирус. Тот же Ион Куцелаба дважды не смог выйти в октагон — один раз в связи с началом пандемии, второй — после сдачи положительных тестов на COVID-19. При этом Куцелаба не был лишён возможности сразиться с Магомедом Анкалаевым. Столько же раз переносилась битва между Тиаго Сантосом и Гловером Тейшейрой. Кроме того, сам Рафаэль не смог выступить на UFC 254 из-за болезни.

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На фоне всего этого может показаться, что Махачеву вряд ли стоит ждать каких-либо санкций со стороны промоушена. Причина его отказа от участия в шоу была уважительной и не может расцениваться как проступок. В конце концов, Ислам не получил травму в ходе чрезмерно интенсивного спарринга, что ранее неоднократно происходило с представителями American Kickboxing Academy (AKA), а также не провалил процедуру взвешивания. По сути, он виноват в той же степени, что и Дос Аньос, заразившийся коронавирусом в преддверии вышеупомянутого турнира.

Тем не менее срыв главного события UFC Vegas 14 может если не серьёзно осложнить перспективы Махачева в промоушене, то как минимум серьёзно замедлить его взлёт на вершину. И причина здесь в том, что бразилец оказался гораздо удачливее визави. Перед шоу в Абу-Даби россиянин также до последнего пытался найти соперника и был готов подраться с кем угодно, но тогда никто не согласился выйти на коротком уведомлении. Рафаэлю же потребовалось менее суток, чтобы получить нового оппонента в лице Фелдера. В феврале седьмой номер рейтинга объявил о решении временно приостановить карьеру, но ради дуэли с Дос Аньосом решил вернуться в октагон.

Понять решение Фелдера довольно просто. Американец долгое время пытался войти в элиту лёгкого веса, но оступался в самый ответственный момент. Ближе всего к этому статусу он был в начале 2020 года. В его активе была серия из двух побед, а ещё пара вполне могла позволить ему побороться за титул. Но в феврале он уступил Дэну Хукеру раздельным решением судей. Для Пола схватка с Дос Аньосом — возможность вновь громко заявить о себе, а также продемонстрировать лояльность промоушену.

В связи с этим возникает логичный вопрос: если Фелдер всё это время был готов возобновить карьеру, почему он не согласился на бой с Махачевым на UFC 254? Причина здесь исключительно в отсутствии звёздного статуса при наличии высокого мастерства у россиянина. Победа над Исламом не давала Полу никаких серьёзных дивидендов, при этом поражение могло стоить ему места в десятке. Наверняка американец учёл все риски и поэтому не стал форсировать события в октябре.

Таким образом, Махачев оказался в сложной ситуации. В его интересах было бы добиться переноса битвы с экс-чемпионом и получить шанс войти в октагон ещё до конца 2020-го. В этом случае он практически не отклонялся бы от заданного Хабибом Нурмагомедовым курса, а 2021-й год мог начать в статусе одного из топ-бойцов дивизиона. Но появление на горизонте Фелдера перечеркнуло эти перспективы. Можно смело сказать, что Рафаэль не вернётся в клетку раньше весны, а поединок с ним вполне может потерять актуальность.

Если Дос Аньос потерпит поражение от Фелдера, то в будущем победа над ним уже не станет таким серьёзным достижением для Махачева. Эта неудача покажет, что бразилец серьёзно сдал за последние четыре года и уже не может на равных соперничать со звёздами категории до 70 килограммов. В то же время в случае успеха Рафаэль может сам войти в топ-10 и потерять интерес к поединку с Исламом. Триумф на UFC Vegas 14 мгновенно включит его в число сильнейших представителей дивизиона и позволит ему задуматься о походе за поясом. Тогда бой с опасным, но не обладающим должным реноме россиянином станет слишком рискованным предприятием.

В связи с этим Махачев рискует не только лишиться шанса выступить в 2020 году, но и вовсе получить противника, сопоставимого по статусу с бывшим обладателем титула. Бойцы из топ-10 и раньше не горели большим желанием драться с наследником Нурмагомедова, а теперь могут найти ещё один повод избегать дуэли с ним.

Не в пользу Махачева говорит и тот факт, что за свою карьеру в UFC он уже трижды снимался с боёв. В 2016 году он сдал положительный тест на мельдоний и был вынужден отказаться от схватки с Дрю Добером, а в сентябре 2017-го не смог разделить клетку с Мишелем Празересом. Причём характер травмы не раскрывался. Также была отменена его дуэль с Франсиско Триналдо в январе 2019-го, и тоже без объяснения причин.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт неоднократно подчёркивал, что особенно ценит бойцов, которые никогда не снимаются с турниров и готовы в любой момент выручить организацию и выйти на коротком уведомлении. Поэтому большим уважением всегда пользовался тот же Дональд Серроне. Махачева же нельзя отнести к данной категории. Как и Нурмагомедов, он привык тщательно готовиться к выступлениям и не принимать необдуманных решений. Поэтому не стоит исключать, что отказ от схватки с Дос Аньосом может испортить отношение функционера к спортсмену и привести к началу периода застоя в его карьере.

Во всяком случае, если Уайт поступит подобным образом, то это вряд ли кого-то удивит. Ранее он уже неоднократно отворачивался от бойцов, так или иначе отказывавшихся проводить поединки, и солидно удлиннял их путь к титулу. Яркое тому подтверждение — пример Роберта Уиттакера. По словам Даны, тот не захотел биться с Исраэлем Адесаньей за пояс. В итоге чемпионские перспективы австралийца уже не обсуждаются, а новозеландец в скором времени может получить шанс взять второй пояс, на сей раз в полутяжёлом дивизионе.

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В своё время по своим же перспективам серьёзно ударил Тони Фергюсон. В апреле 2019-го он имел возможность подраться с Максом Холлоуэем за временный титул в лёгком весе, но отказался. На замену ему вышел Дастин Порье, который не только одержал сенсационную победу, но и получил право помериться силами с Хабибом Нурмагомедовым. Эль Кукуй же получил свой шанс лишь весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса так и не смог им воспользоваться.

Правда, существуют и обратные примеры. В частности, недавно Уайт во всеуслышанье заявил, что Макгрегор отказался драться за пояс на UFC 249 в мае, но это не сказалось на перспективах ирландца в чемпионате. А в 2016 году бывшая звезда полутяжёлого веса Энтони Джонсон не вышел биться с Джоном Джонсом, сославшись на проблемы с зубами. Тем не менее это не помешало ему уже спустя год вновь подраться за титул с Дэниелом Кормье.

Однако необходимо учитывать, что Макгрегор до сих пор является одной из главных звёзд в истории UFC и самым популярным бойцом промоушена. Неудивительно, что Уайт готов предоставить ирландцу не только второй, но и третий шанс. И даже после того, как тот выложил в сеть их личную переписку. Что касается Джонсона, на тот момент он входил в элиту тяжёлого веса и считался одним из самых устрашающих нокаутёров в мире ММА.